СМИ: Экс-министр транспорта Анголы получил 14 лет тюрьмы

Вместе с ним по этому же делу проходили ещё четыре человека из ангольского Совета по судоходству, сроки их заключения составили 10–12 лет.

Верховный суд Луанды приговорил бывшего министра транспорта Анголы Аугушту Томаша к 14 годам тюрьмы за должностные преступления, сообщает Journal de Angola.

Томаш занимал пост министра транспорта с 2008 по 2017 год при президенте Жозе Эдуарду душ Сантуше. Томашу предъявили обвинения по шести пунктам, включая злоупотребление властью, а также растрату госсредств и коррупцию.

Вместе с министром по этому делу проходили ещё четыре человека из ангольского Совета по судоходству. Трое их этих должностных лиц получили от 10 до 12 лет лишения свободы.

По информации СМИ, предположительно, эта группа лиц похитила более одного миллиарда кванз, 40 миллионов долларов и 13 миллионов евро из государственной казны.

Ранее в Астраханской области арестовали министра финансов и экс-председателя кабмина.