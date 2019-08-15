Севморпуть вошёл в топ-20 интересных круизных маршрутов мира

До 2014 года по данному маршруту имели право проходить исключительно российские ледоколы, доставляющие научные экспедиции.

Российский Северный морской путь вошёл в топ-20 интереснейших круизных маршрутов мира. Об этом сообщает британское издание Wanderlus.

Отмечается, что до 2014 года по этому маршруту имели право проходить исключительно российские ледоколы, доставляющие научные экспедиции, а доступ простым смертным был закрыт. Однако сейчас в необычное плавание может отправиться любой желающий.

Путешествие начинается в Анадыре или американском Номе на Аляске, проходит через Чукотское море в Мурманск. Круиз длится от 24 до 28 дней, но отправиться в него можно лишь с июля по сентябрь. Путешественников ожидает знакомство с поселениями эскимосов и полярными медведями, а также кухня северных народов и экскурс в историю освоения Арктики.