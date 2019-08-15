Умер нобелевский лауреат по химии Кэри Муллис

Причиной стала сердечная и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии.

Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и недорогого метода анализа ДНК, умер на 75-м году жизни, пишет New York Times.

Супруга лауреата, Нэнси Косгроув Муллис, рассказала изданию, что учёный умер 7 августа в своем доме в городе Ньюпорт-Бич, Калифорния. Причиной стала сердечная и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии.

В 1993 году Муллис разделил Нобелевскую премию с учёным из Британии Майклом Смитом. Исследователь славился неординарными взглядами и стилем жизни. После защиты диссертации он на время покинул науку, чтобы заняться писательской деятельностью.

Когда в 1995 году адвокаты игрока в американский футбол О. Джей Симпсона, обвинявшегося в убийстве, пригласили Муллиса выступить на процессе в качестве эксперта, сторона обвинения дала понять, что его показания могут быть поставлены под вопрос в связи с фактами употребления учёным алкоголя и наркотиков. В суде он так и не появился.

В 1998 году была опубликована автобиография химика — "Танцующий обнажённым на поле разума", в которой, в частности, он отрицал связь между СПИДом и ВИЧ.