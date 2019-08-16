Лайф публикует список погибших в ДТП в Чечне

В распоряжении Лайфа оказался список погибших в результате столкновения автомобилей "Шевроле Лачетти" и "Лада Гранта" на 646-м километре автодороги Р 217 "Кавказ" в Чечне.
В результате трагедии погибли шесть человек.
Водитель и пассажиры "Шевроле Лачетти":
- Дзейгов М.М.,1996 года рождения, — водитель
- Д.М. 2001 года рождения
- Д.Д. 2003 года рождения
- Д.М. 2003 года рождения
В "Ладе Гранта" были:
- Солтагериев Т.Д. 1989 года рождения
- Максюта Г.С. 1996 года рождения
Пострадал один пассажир "Шевроле Лачетти" — Дзейтов А.-К А. 2000 года рождения.
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