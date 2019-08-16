В Португалии задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире

Мужчина ранее был приговорён к тюремному сроку и крупному штрафу, однако смог скрыться.

Португальские правоохранители задержали находившегося в международном розыске бельгийца Жака Месье, также известного как Маршал, он же Лис, обвиняемого в поставке оружия и техники участникам почти всех крупных конфликтов последних тридцати лет. Об этом сообщает Le Soir.

В 2017 году он уже был приговорён бельгийскими властями к трём годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тысяч евро за незаконную доставку "автоматического оружия, боеприпасов, танков, вертолётов и самолётов", а также иного оборудования в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.

Месье подал апелляцию, и в ходе повторного расследования была установлена его причастность к преступной группировке, что привело к ужесточению наказания. Судья постановил приговорить его к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере уже 1,2 миллиона евро, но каким-то чудом тот смог бежать и скрыться от правосудия.

Однако вскоре правоохранителям удалось выйти на след беглеца во французском Тараскоре, где он приобрёл частный дом. Естественно, торговца оружием там не было, но, будучи заядлым любителем лошадей, он заказал девять скакунов у французского заводчика, стоимость доставки которых составила около 2500 евро.

Правда, по каким-то причинам деньги за доставку не были переведены вовремя и чек "висел" в базе неоплаченных. По нему-то правоохранителям и удалось найти Месье, который всё это время скрывался в "скромном загородном доме с конюшнями" в португальском городе Эвора.

Месье предстанет в эту пятницу перед португальским судом. Правда, и Бельгия добивается его экстрадиции, чтобы он мог отбывать наказание.