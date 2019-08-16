Автогонщик Дейл Эрнхардт с семьёй выжили при крушении самолёта в США

Мужчина, его жена и ребёнок находились на борту вместе с пилотом и ещё одним пассажиром, а также с домашней собакой.

NEW: Video shows thick, black smoke rising from the site of a small plane crash that was carrying Dale Earnhardt, Jr. and his family. Everyone on board, including Earnhardt, escaped the wreck, said the local sheriff. https://t.co/2nqljR6C5C pic.twitter.com/noizctpZVk — ABC News (@ABC) August 15, 2019

Американский автогонщик Дейл Эрнхардт — младший и его семья выжили в крушении частного самолёта в Теннесси, не получив серьёзных травм. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местного шерифа.

Гонщик, его жена и ребёнок находились на борту вместе с пилотом и ещё одним пассажиром, а также с домашней собакой, сказал шериф округа Картер Декстер Лансфорд.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), Cessna Citation выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в муниципальном аэропорту Элизабеттон в Элизабеттоне, примерно в 65 милях к северу от Эшвилла, после чего загорелся. Находившиеся на боту успели эвакуироваться.

We are just getting word Dale Earnhardt Jr and his wife survived a fiery plane crash in Carter County Tennessee. #breaking



Continuing coverage at https://t.co/82rkvdiLLw pic.twitter.com/m5u54GNePn — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) August 15, 2019

Гонщик с незначительными травмами и ссадинами был доставлен в медицинский центр "Джонсон Сити". Он стал единственным человеком на борту, кого госпитализировали.

PHOTOS: Dale Earnhardt Jr. & his wife walk away unharmed from fiery plane crash in Tennessee, reports sayhttps://t.co/2UPBp1AwlJ pic.twitter.com/f6uJjXm76a — WBRZ News (@WBRZ) August 15, 2019

Должностные лица Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование.