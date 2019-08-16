Автогонщик Дейл Эрнхардт с семьёй выжили при крушении самолёта в США

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Мужчина, его жена и ребёнок находились на борту вместе с пилотом и ещё одним пассажиром, а также с домашней собакой.

Американский автогонщик Дейл Эрнхардт — младший и его семья выжили в крушении частного самолёта в Теннесси, не получив серьёзных травм. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местного шерифа.

Гонщик, его жена и ребёнок находились на борту вместе с пилотом и ещё одним пассажиром, а также с домашней собакой, сказал шериф округа Картер Декстер Лансфорд.

<p>Фото © <a href="http://www.dalejr.com/media/2019/08/01/tdjf-nationwide-childrens-sock-it-to-childhood-cancer" target="_blank">Сайт</a> Дейла Эрнхардта — младшего</p>

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), Cessna Citation выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в муниципальном аэропорту Элизабеттон в Элизабеттоне, примерно в 65 милях к северу от Эшвилла, после чего загорелся. Находившиеся на боту успели эвакуироваться.

Гонщик с незначительными травмами и ссадинами был доставлен в медицинский центр "Джонсон Сити". Он стал единственным человеком на борту, кого госпитализировали.

Должностные лица Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование.

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