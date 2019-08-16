Следствие признало несчастным случаем падение Бобковой с балкона в Чехии

Согласно данным медицинской и следственных экспертиз, в трагедии нет чужой вины.

Полиция Чехии завершила расследование дела о падении с балкона четвёртого этажа в Праге Екатерины Бобковой, которая проходила свидетелем по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает ТАСС со ссылкой на следствие.

— Факты, включая данные медицинской и следственных экспертиз, позволили сделать вывод об отсутствии чужой вины в падении Бобковой с балкона. Это был несчастный случай, — сообщили в полиции.

Как удалось установить следствию, 10 мая Бобкова в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических препаратов вышла покурить на балкон гостиничного номера. Девушка опиралась на перила, но потеряла равновесие и упала на землю с высоты более десяти метров. Россиянку доставили в нейрохирургическую клинику в Чехии. У неё диагностировали трещину в селезёнке, контузию лёгких, переломы костей таза и рёбер, девушку пришлось ввести в искусственную кому. На данный момент она проходит лечение на родине.