В организме стрелка из Огайо нашли кокаин, алкоголь и антидепрессанты

Посмертная экспертиза состава крови 24-летнего Коннора Беттса, застрелившего девять человек в Дейтоне, штат Огайо, США, показала наличие следов кокаина, алкоголя и сильнодействующих антидепрессантов. Об этом сообщает AP.

— Коронер округа Монтгомери рассказал, что в организме боевика из Дейтона был обнаружен кокаин и другие наркотики, а также антидепрессанты, — говорится в публикации.

Кроме того, у мужчины при себе была обнаружена упаковка с кокаином.

Ранее сообщалось, что 4 августа в Дейтоне мужчина в бронежилете и с модифицированным пистолетом открыл стрельбу. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Среди девяти убитых оказалась также его сестра. Стрелок был застрелен сотрудниками полиции, в его теле насчитали 52 огнестрельных ранения.