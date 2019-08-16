Ещё около 60 пассажиров севшего в кукурузном поле самолёта прибыли в Симферополь

Ещё около 60 пассажиров, которые находились на борту аварийно севшего самолёта, прибыли в аэропорт Симферополя вечером 15 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымской воздушной гавани.
— Самолёт "Уральских авиалиний" совершил посадку в аэропорту Симферополя, — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Домодедово в Симферополь вылетели 58 пассажиров севшего на кукурузное поле А321 "Уральских авиалиний", 77 пассажиров отказались от полёта.
Напомним, оба двигателя самолёта, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительным данным, сразу после взлёта в лайнер врезалась стая чаек. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, пострадало 76 человек, погибших нет. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.
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