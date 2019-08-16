СМИ: Кабмин Украины через суд требует взыскать $59,4 млн с "Укрнафты"

В едином Госреестре определение о начале судебного производства ещё не опубликовано, поэтому суть претензий правительства к компании не называется.

Кабмин Украины обратился в суд с требованием взыскать с украинской компании "Укрнафта" 59,4 миллиона долларов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Хозяйственный суд Киева.

— Кабинет министров обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с ПАО "Укрнафта" 1,5 миллиарда гривен. Иск зарегистрирован 12 августа. Истцами выступают кабмин и замгенпрокурора. В качестве третьих лиц привлечены мажоритарный акционер "Укрнафты" НАК "Нафтогаз Украины" и Минэкономразвития, — поясняется в сообщении, опубликованном на сайте издания Enkorr.

Отмечается, что в Едином государственном реестре определение о начале судебного производства ещё не опубликовано, поэтому суть претензий правительства к "Укрнафте" не называется.

По данным источников издания, речь идёт о пене за несвоевременную выплату дивидендов за 2011–2013 годы.

Ранее "Нафтогаз" выиграл спор в Окружном административном суде Киева, остановившем действие постановления правительства о том, что компания до 1 июля должна выплатить государству дивиденды в размере 90% чистой прибыли за прошедший год. По результатам деятельности в 2018 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в сумме 13,6 миллиарда гривен.