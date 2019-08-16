Автора фото со спящими на полу маршрутки детьми заподозрили в постановке

Однако она отвергла обвинения и заявила, что собирается обратиться в суд из-за ненадлежащего качества предоставленной услуги.

Автор резонансных фото с детьми, которые ехали из Крыма на полу автобуса, Анастасия Баканова, отвергла обвинения в постановочном характере фотографий, сообщает РИА "Новости".

— Какой мне смысл создавать фейковые фотографии? Я адекватный человек и понимаю, что этим будут заниматься следственные органы, с детьми будут работать психологи. Они выяснят, были это фейковые кадры или настоящие, — сказала Баканова.

По её словам, она впервые видела такое плохое отношение к детям, а никто из взрослых "ни за что не отвечал". Баканова добавила, что не жалеет о том, что привлекла внимание фотографиями.

— Может быть, на следующий год уберегу многих других детей от этого, — подчеркнула собеседница агентства.

Баканова заявила, что собирается обратиться в суд из-за ненадлежащего качества предоставленной услуги.

По информации агентства, детей после осмотра медиков доставили в Челябинск на комфортабельном автобусе.

Фотографии детей, спящих на полу в грязной маршрутке, вызвали общественный резонанс. Как только стало известно об условиях, в которых перевозят детей, машину немедленно остановили, а её маленьких пассажиров временно отправили отдыхать в ближайший лагерь.