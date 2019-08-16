Во Франции изъяли больше тонны кокаина на 74 млн евро

Более чем тонну кокаина изъяли во французской Гавре на таможне, предварительная стоимость контрабанды составляет около 74 миллионов евро, сообщает France Soir.

15 пакетов кокаина обнаружили в ночь с 12 на 13 августа в контейнере пальмовых сердец из Эквадора.

По словам представителя таможенной службы, изъятие этой партии наркотиков стало самым большим в нынешнем году. Общая стоимость конфискованного кокаина составила около 74 миллионов евро.

Ранее в Бразилии перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Европу.