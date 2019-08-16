СМИ: Трамп захотел купить Гренландию

Некоторые из его советников поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие считают, что речь идёт о "мимолётном увлечении".

Президент США Дональд Трамп размышляет о покупке Гренландии — самого большого в мире острова, который принадлежит Дании, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным газеты, Трамп неоднократно спрашивал у советников, могут ли США купить Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова и его геополитического значения. Среди обсуждаемых вопросов — возможность расширить военное присутствие США в Арктике. Отмечается, что президент даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу такого проекта.

Некоторые из советников американского лидера поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие считают, что речь идёт о "мимолётном увлечении" Трампа, которое никогда не реализуется. Насколько серьёзно сам президент относится к этой идее, неизвестно, указывают авторы материала.

В мае Гренландию должен был посетить американский госсекретарь Майк Помпео, но поездка была отменена из-за эскалации напряжения в отношениях с Ираном.

Издание поясняет, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой президент Гарри Трумэн предлагал Дании за неё $100 млн, но получил отказ. Возможность приобрести остров в 1867 году изучал Госдеп США.