Посольство РФ прокомментировало заявление о ещё одном пострадавшем от "Новичка"

Российские дипломаты заявили, что информация Скотленд-Ярда вызывает лишь вопросы.

Заявление британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия, заявили в Посольстве России в Лондоне.

По словам дипломатов, данные об очередной жертве "Новичка" ничего, кроме вопросов, не вызывают. В том числе остаётся неясным, почему такое обстоятельство стало известно только спустя полтора года. Кроме того, причина сокрытия имени пострадавшего также остаётся неизвестной.

15 августа Скотленд-Ярд сообщил о ещё одном пострадавшем от "Новичка" в Солсбери. По их сведениям, им стал сотрудник полиции Уилтшира, имя которого не называется якобы "в интересах следствия". В Лондоне заявили, что признаки отравления появились ещё прошлой весной, однако мужчину быстро вылечили и он вернулся на службу.