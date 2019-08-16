Реставрация Северного речного вокзала в Москве завершится в 2020 году

Вдоль всей набережной оборудуют велодорожку, а в южной части территории возведут зону отдыха с тремя бассейнами, кафе и зоной проката катеров.

После реставрации, которая завершится в 2020 году, Северный речной вокзал станет памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов столицы, сказано в сообщении пресс-службы мэра и Правительства Москвы.

В четверг, 15 августа, мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход реставрации башенных часов XVIII–XIX века, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражей с государственными гербами советских республик, звезды со шпиля и люстры 1937 года. Все эти объекты находятся на территории Северного речного вокзала.

— Здание будет круглый год доступно для посетителей. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами, — сказано в сообщении.

Набережная и площадь у здания Северного речного вокзала будут благоустроены в едином стиле. В оформлении используются натуральные материалы и цвета: белый, серый и бежевый. Для детей установят спортивно-игровую площадку со скалодромом и другими игровыми комплексами.

Вдоль всей набережной оборудуют велодорожку, а в южной части территории возведут зону отдыха с тремя бассейнами, кафе и зоной проката катеров.

— Кроме того, неподалёку от вокзала будет создан пересадочный узел для приёма туристических автобусов. Здесь туристы смогут пересесть на электрические шаттлы, которые доставят их до причала, — добавляется в сообщении.

В 2020 году также проведётся комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала. Авторы проекта намереваются вернуть парку его историческую функцию места круглогодичного отдыха для всех категорий горожан.