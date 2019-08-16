"Реал Мадрид" взял кредит, чтобы купить Неймара

Президент испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Перес оформил крупный заём, чтобы любой ценой добиться перехода бразильца Неймара, выступающего ныне за французский "Пари Сен-Жермен", в свой клуб. Об этом сообщает Sport.es.

Перес пошёл на такой шаг из-за того, что суммы, вырученные от продажи своих игроков в другие команды, оказались слишком низкими, а отказываться от одного из лучших на данный момент футболистов мира попросту нельзя.

Название финансовой структуры, которая выделила средства, не указывается, как и сумма, но известно, что средства должны поступить на счёт "Реала" уже в ближайшие дни. И уже на следующей неделе планируется возобновить переговоры с форвардом.

Отмечается, что агент Неймара подтвердил готовность футболиста "переехать" в мадридский клуб, поскольку у его возвращения в "Барселону" возникают сложности. Ожидается, что сумма сделки составит €100–120 млн и в неё будет включён переход одного или двух игроков "Реала".