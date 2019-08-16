Трамп пообещал заключить "фантастическую" сделку с Великобританией

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир на митинг со своими сторонниками, заявил, что Лондон и Вашингтон быстро продвигаются к заключению двустороннего торгового соглашения.

Корреспондент поинтересовался у американского лидера, обсуждал ли он этот вопрос с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

— Я говорил с ним вчера и собираюсь сделать это ещё раз. Полагаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией, — ответил Трамп, отметив, что страны "быстро продвигаются" к этому.

Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп заявил о намерении выкупить у Дании остров Гренландия.