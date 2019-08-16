СМИ: В первом полугодии 2019-го размер валютных вкладов россиян достиг $96 млрд

Эксперты объяснили рост объёма депозитов в иностранной валюте высокими инфляционными ожиданиями.

Величина депозитов россиян в иностранной валюте за январь — июнь 2019 года выросла на 9%, составив в совокупности 96 миллиардов долларов, сообщают "Известия" со ссылкой на Центральный банк РФ.

Изданию объяснили, что объём вкладов в рублях у россиян в несколько раз выше, чем в валютных, — 23 триллиона против шести триллионов рублей соответственно. При этом в ЦБ отметили, что темпы прироста вкладов в национальной валюте в первом полугодии были существенно ниже и составили лишь 2,5%, что в четыре раза меньше прироста валютных депозитов.

Эксперты, которых опросило издание, объяснили, что повышенный интерес россиян к валютным вкладам связан с высокими инфляционными ожиданиями ввиду увеличения ставки НДС. Кроме того, в России стали меньше опасаться санкций в адрес банков страны.

Ранее Лайф сообщил, что число россиян с накоплениями стало рекордным с 2017 года.