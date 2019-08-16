Мэр Магаса показал условия, в которых теперь живут медведи из Оренбуржья

Прежний владелец держал их в тесной клетке в качестве развлечения для посетителей кафе.

Перевезённые в Ингушетию из придорожного кафе в Оренбуржье медведи теперь живут в просторных вольерах, где им обеспечиваются соответствующие уход и питание, сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев в своём инстаграме.

Семью из трёх медведей: Потапа, Вали и их детёныша Мани — забрали от хозяина придорожного трактира на трассе в Оренбургской области. Мужчина держал животных в тесной клетке в качестве развлечения для посетителей кафе, и часто медведи были недокормлены.

— Своё переселение из тесной клетки в просторные вольеры медведи восприняли очень эмоционально. Малыш буквально носился по клетке от радости, — пишет Цечоев.

Мэр отметил, что медведи живут хорошо, им обеспечивают уход, питание и лечение.

— Медведи заметно повеселели, принимают ежедневно душ, общаются между собой, бегают, играют, чувствуют себя под надёжной защитой, — добавил Цечоев.

В июле мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что медведей заберут в Ингушетию, чтобы адаптировать к нормальным условиям жизни и вернуть в естественную среду обитания. По словам мэра, животные были в очень плохом физическом состоянии, когда их привезли в город.