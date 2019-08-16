СМИ сообщили о запуске КНДР неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Вооружённые силы Северной Кореи произвели запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, запуски производились из уезда Хончхон в провинции Канвондо, однако более подробной информации о типе снарядов не сообщается.

— Наши военные следят за ситуацией, сохраняя при этом состояние готовности, — говорится в сообщении КНШ.

Как передаёт японское агентство Kyodo, выпущенные снаряды не представляли никакой угрозы, поскольку не достигли исключительной экономической зоны Японии.

Отмечается, что за последние три недели это уже шестой запуск, проводимый Пхеньяном на фоне военных учений США и Южной Кореи.