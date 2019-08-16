Трамп призвал строить в США больше психбольниц после трагедий со стрельбой

Сейчас многие люди с психическими расстройствами не могут оплатить лечение из-за отсутствия медстраховки.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой стоит вновь начать открывать в США психиатрические больницы, многие из которых закрыли в предыдущие десятилетия.

— Нам нужно начать опять строить психиатрические больницы, — приводит слова Трампа ТАСС.

Он напомнил, как в 60-е и 70-е годы закрыли значительное количество психиатрических больниц, а их пациентов "просто выпустили на улицу". По словам Трампа, "это было ужасно" для США, однако города не могли себе позволить их содержание.

— Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам, — сказал президент.

Процесс массового закрытия психиатрических больниц в США начался ещё в середине прошлого столетия и усилился в последние десятилетия. Пациентов этих учреждений выписывали, а взамен предлагали посещать врачей по месту жительства. Как отмечают специалисты, сейчас многие люди с психическими расстройствами в США не могут позволить себе лечение из-за отсутствия медицинской страховки, а некоторые становятся бездомными или попадают в тюрьму.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. Так, 3 августа в городе Эль-Пасо, штат Техас, мужчина открыл огонь в супермаркете Walmart, в результате погибло 22 человека. В ночь на 4 августа произошла стрельба в центре Дейтона, штат Огайо, и унесла жизнь девяти человек.

Ещё одна стрельба произошла 13 августа в Филадельфии, штат Пенсильвания, где мужчина открыл огонь по полицейским, ранив шестерых из них.