Трамп призвал строить в США больше психбольниц после трагедий со стрельбой

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Фото © Flickr / Yana Buhrer Tavanier

Сейчас многие люди с психическими расстройствами не могут оплатить лечение из-за отсутствия медстраховки.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой стоит вновь начать открывать в США психиатрические больницы, многие из которых закрыли в предыдущие десятилетия.

Нам нужно начать опять строить психиатрические больницы, — приводит слова Трампа ТАСС.

Он напомнил, как в 60-е и 70-е годы закрыли значительное количество психиатрических больниц, а их пациентов "просто выпустили на улицу". По словам Трампа, "это было ужасно" для США, однако города не могли себе позволить их содержание.

Мы должны открывать психиатрические больницы, мы не можем позволить, чтобы эти люди разгуливали по улицам, — сказал президент.

Процесс массового закрытия психиатрических больниц в США начался ещё в середине прошлого столетия и усилился в последние десятилетия. Пациентов этих учреждений выписывали, а взамен предлагали посещать врачей по месту жительства. Как отмечают специалисты, сейчас многие люди с психическими расстройствами в США не могут позволить себе лечение из-за отсутствия медицинской страховки, а некоторые становятся бездомными или попадают в тюрьму.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. Так, 3 августа в городе Эль-Пасо, штат Техас, мужчина открыл огонь в супермаркете Walmart, в результате погибло 22 человека. В ночь на 4 августа произошла стрельба в центре Дейтона, штат Огайо, и унесла жизнь девяти человек.

Ещё одна стрельба произошла 13 августа в Филадельфии, штат Пенсильвания, где мужчина открыл огонь по полицейским, ранив шестерых из них.

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