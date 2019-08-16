В России захотели восстановить заброшенные детские лагеря отдыха

На восстановление и содержание таких объектов потребуется почти 135 миллиардов рублей.

Число отдыхающих в загородных детских лагерях в течение пяти лет может расти на полтора миллиона в год, что удвоит текущий показатель. Такие цели описываются в проекте первой федеральной программы по развитию детского отдыха, пишут " Известия " со ссылкой на документ, разработанный на базе Агентства стратегических инициатив.

Предполагается, что на восстановление и содержание заброшенных лагерей потребуется почти 135 миллиардов рублей.

По словам гендиректора агентства Светланы Чупшевой, предложения можно включить в программу трансформации делового климата, а выполнение задач — в губернаторский KPI.

Проблемы детских лагерей приводят к тому, что организованным отдыхом охвачено меньше трети российских школьников. В Росстате указали, что в 2018 году в летние лагеря ездило только 5,6 миллиона детей из 18 миллионов. При этом за город в летние каникулы уезжало лишь 10 процентов школьников.

Сейчас проект Агентства стратегических инициатив находится на рассмотрении в Минпросвещения.

В прошлом месяце в одном из детских палаточных лагерей произошёл страшный пожар, в результате которого погибли четверо детей. На момент возгорания в нём было 189 детей. В связи с начавшимся расследованием суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова. В ходе разбирательства прокуратура нашла множество нарушений в лагере.