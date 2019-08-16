В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте

Автор публикации с такой отметкой не сможет продвигать её с помощью соответствующих хештегов.

У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.

По информации портала Poynter, сигнал о подозрительном содержании публикации можно подать с помощью одного клика на три точки в верхнем углу сообщения "Инстаграма" и поочерёдно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Сообщение может получить статус фейкового после того, как команда фактчекеров "Инстаграма" проверит публикацию.

По словам представителя "Инстаграма" Стефани Отуэй, сообщения с такой отметкой не будут полностью удаляться с платформы, однако автор публикации не сможет её продвигать с помощью соответствующих хештегов.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция входа в приложение по отпечатку пальца.