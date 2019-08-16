Росстат рассказал, как поменялся рацион россиян за 40 лет

По мнению диетологов, изменения обусловлены стремлением к здоровому образу жизни.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) составила отчёт, в котором раскрыла, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Данные приводит РИА "Новости".

Так, россияне стали есть в два раза меньше картофеля, при этом вдвое увеличив потребление фруктов и ягод. Так, в 1980-м жители страны съедали около 117 кг картошки на человека в год, а сейчас потребление снизилось до 59 кг. В то время как ягод и фруктов возросло — с 35 до 74 кг.

Также россияне стали больше есть рыбы и морепродуктов: было по 17 кг в год, стало — по 22 кг. Увеличились и объёмы съедаемых овощей и бахчевых — с 92 до 104 кг.

Как отмечается, за последние 40 лет россияне два раза меняли своё отношение к мясу. Так, в 1980-м они ели по 70 кг мяса на человека в год, в 2008 году объёмы уменьшились до 50 кг, но к 2018 году они выросли до 89 кг.

Диетологи полагают, что эти изменения связаны со стремлением жителей страны к более здоровому образу жизни.