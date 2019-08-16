Эксперты рассказали, при каких условиях доллар будет стоить 70 рублей

В августе основные мировые резервные валюты уже пришли к многомесячным максимумам по отношению к российской.

Курс доллара может подняться до 70 рублей, если снизится цена за баррель сорта Brent ниже 50 долларов и упадут мировые фондовые индексы ещё на 10–15%, а также в случае массового бегства инвесторов из рублёвых гособлигаций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

Однако более вероятным специалисты назвали курс доллара в диапазоне 66–68 рублей к концу года.

В августе основные мировые резервные валюты уже пришли к многомесячным максимумам по отношению к российской. Так, доллар впервые с 3 мая поднялся до 66,59 рубля, а евро — до 74,25 с 11 марта. Такие показатели соответствуют их росту с начала месяца практически на три рубля (4,8%) и 3,75 рубля (5,3%) соответственно.