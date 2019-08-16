Самолёт США облетел вокруг Калининградской области

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Фото © Flickr / Steve Lynes

Самолёт Военно-воздушных сил США провёл разведку вокруг Калининградской области, информирует мониторинговый ресурс Plane Radar.

По его данным, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, который поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл, днём четверга совершил облёт российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.

Российская авиация 19 раз за неделю поднималась на перехват

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