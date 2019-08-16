Самолёт США облетел вокруг Калининградской области

Самолёт Военно-воздушных сил США провёл разведку вокруг Калининградской области, информирует мониторинговый ресурс Plane Radar.
14:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) August 15, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14846, #COMBO40, взлетевший с авиабазы Милденхолл🇬🇧 (#Mildenhall ,EGUN), разведывательный полёт вокруг Калининградской🇷🇺 области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/I5woDWkPsb
По его данным, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, который поднялся в воздух с британской авиабазы Милденхолл, днём четверга совершил облёт российского эксклава над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.
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