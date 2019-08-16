Психолог рассказал, как побороть аэрофобию

По его словам, страх летать может появиться из-за навязанных стереотипов и информации из СМИ, а также из фильмов о катастрофах.

Людям с аэрофобией стоит принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или музыки, заявил РИА "Новости" заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.

По словам эксперта, при развитии аэрофобии человека начинают мучать тревожные приступы и часто он боится разбиться, поэтому испытывает панику, когда садится в самолёт.

— Здесь психолог обычно даёт несколько вариантов. Первое — изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна для человека, она безопасна, — рассказал Чернов.

Специалист отметил, что психологи работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека регулярно сталкивают со своим страхом. Однако специалист предупредил, что такие методы лечения необходимо проводить только под наблюдением врача.

Чернов отметил, что при аэрофобии человек старается избегать полётов или пьёт успокоительное для стабилизации своего состояния. Однако методы лишь формируют уверенность в том, что человек не сможет пережить свой страх.

— У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится, — пояснил психолог.

Специалист также рекомендовал не пытаться избежать чувство страха, переключая своё внимание на что-то другое, например, на музыку, книгу или еду, поскольку это лишь усилит посылаемый сигнал тревоги.

— Здесь 50 на 50. С одной стороны, ты справишься с этим страхом, переключишься, но по большому счёту мозг раз за разом будет возвращать тебя к этой ситуации. Это не лечит твоё состояние, то есть у тебя как был страх, так он и остался, — отметил специалист.

Также специалист рассказал, что справиться со страхом летать может помочь изучение строения самолёта и его принципов полёта. По словам Чернова, фобия может возникнуть из-за навязанных стереотипов и информации из СМИ, фильмах о катастрофах и тому подобное.

— Так как мы все имеем посредственные представления о том, как самолёт летает, что такое воздушные ямы, то образование позволит человеку стать мини-экспертом в отношении летающих средств, — заключил психолог.

Ранее в аэропорту Домодедово придумали необычный способ помочь аэрофобам справиться со своим страхом.