Северным оленям на Таймыре грозит исчезновение

По словам специалистов, некогда многочисленная популяция сильно истощилась за годы бесконтрольной охоты и добычи рогов.

Сильно сократившаяся популяция северных оленей на Таймыре может окончательно исчезнуть с полуострова в ближайшие пару лет. Об этом заявил директор Центральносибирского заповедника Павел Кочкарев.

По его словам, это происходит из-за бесконтрольного отстрела, ведь зачастую охотники выбирают самых крупных особей, не думая о сохранении популяции. Также процесс среза рогов не отличается особой гуманностью и заботой о животных.

— Она (срезка) проводилась под контролем ветеринаров. Срезы обрабатывались, на них вешались резинки. Сегодня подъезжают к оленю с болгаркой, спиливают рога и бросают животное. А это очаг для поступления инфекции, и это происходит массово, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Кочкарева, ещё пару лет — "и всё", специалистам придётся искать оленей, чтобы разместить в парках и таким образом сохранить животных. Он также отмечает, что квота на отстрел в этом году составляет 80 тысяч оленей, при том что популяция составляет порядка 50 тысяч.

— Сейчас мы провели учёт, данные предварительные, и я думаю, что когда мы обработаем информацию, то цифру по численности будем уменьшать, — добавил Кочкарев.

Ранее в Минприроды сообщили, что северный олень может быть включён в список редких и исчезающих видов. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в середине сентября.