Пхеньян не намерен больше вести какие-либо переговоры с Сеулом

В КНДР считают, что южнокорейские власти хотят получить улов за счёт будущих переговоров между КНДР и США.

КНДР не собирается больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Представитель северокорейского Комитета по мирному объединению родины жёстко раскритиковал власти Южной Кореи после речи президента Мун Чжэ Ина в День освобождения Кореи и заявил, что Пхеньян не станет снова садиться за стол переговоров с южнокорейским правительством.

В сообщении уточняется, что Сеул якобы намерен получить выгоду от новых переговоров Пхеньяна и Вашингтона.

— Южнокорейские власти хотят получить улов за счёт будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по завершении совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе, — отмечает ЦТАК.

Представитель Северной Кореи призвал власти Южной Кореи "скорее отказаться от подобных безрассудных желаний". По его словам, Пхеньяну больше "не о чем говорить" с Сеулом.

Северокорейские власти критикуют соседей после выступления президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от колониального господства Японии. Тогда он отметил, что, "несмотря на серию тревожных действий со стороны КНДР в недавнем прошлом, импульс к диалогу сохраняется".

В свою очередь в Пхеньяне расценили выступление как голословное, а сам Мун Чжэ Ин якобы "цитирует воодушевляющие слоганы".