"Жёлтый символ Алеппо" рассказал о жизни в плену у террористов

По его словам, многие жители города потеряли бы надежду, если бы он согласился перейти на сторону боевиков.

Житель сирийского города Алеппо Абу Заккур на протяжении 36 лет ходит в одежде только жёлтого цвета. За эти годы он стал своеобразным символом города: туристы постоянно хотят с ним сфотографироваться, а местные жители — пожать руку. В разгар войны он попал в плен к боевикам, которые пытались заставить его перейти на их сторону, но он отказался. Об этом говорится в материале РИА "Новости".

— Почему жёлтый? Нет, не скажу, это секрет, это только для меня. 47 каналов из разных стран мира снимали меня, и все хотели знать, почему жёлтый, но это тайна. Я такой один, больше в мире таких, как я, нет, — сказал Заккур российским журналистам.

Квартира "символа Алеппо" очень выделяется на фоне однообразного жилья в городе — снаружи вывешены вещи ярко-жёлтого цвета. Этим и воспользовались боевики, захватившие район во время войны. Террористы пытались склонить Абу Заккура на их сторону и пытали его.

— Боевики взяли меня в плен, шесть дней били меня, всячески пытали, выбили зубы. Они говорили, что отпустят меня, если я соглашусь вступить в их ряды, но я отказался, — сказал он.

По словам Абу Заккура, за многие годы он стал "символом Алеппо" и многие жители города потеряли бы надежду, если бы он согласился на предложение боевиков.

— Поэтому я твёрдо решил, что останусь на стороне друзей и соседей, — отметил "жёлтый человек".

Абу Заккур смог спастись из плена. Узнав о пережитом, хозяин местного кафе переименовал своё заведение в его честь. Теперь "жёлтого человека" обслуживают бесплатно и без очереди, и там он всегда желанный гость. Однако сам Заккур редко посещает это место — говорит, что не хочет быть обузой для гостеприимного хозяина.