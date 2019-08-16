Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Туве

Трое взрослых и один подросток погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Кызылском районе Республики Тыва. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

— 61-летний водитель автомашины марки ВАЗ-21074 из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ-130, двигавшейся в попутном направлении, — говорится в сообщении.

В ДТП погибли сам водитель и три пассажира: женщины 1960 и 1970 года рождения, а также 14-летний подросток. Установлено, что все они проживали в селе Ийи-Тал.

По данному факту назначена проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.