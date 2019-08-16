На судебного пристава в Уфе наложили порчу мёртвой курицей

Сотрудник службы судебных приставов из Уфы, собираясь на работу, вышел из дома и обнаружил на своём автомобиле следы магического ритуала, предположительно, порчи. Об этом сообщает Bash.news.

Как стало известно журналистам, на капоте автомобиля "Рено" лежала мёртвая курица, а также портрет мужчины в парадной форме с выколотыми глазами, что весьма однозначно намекало на оккультный смысл подобного "подарка".

Мужчина обратился в полицию, где у него приняли заявление и начали проверку по данному факту. Если будет установлен автор "послания", ему может грозить тюремный срок по статье "Хулиганство".

Однако отмечается, что у истории может быть иной подтекст, поскольку мёртвая курица также используется в приворотных ритуалах.