В Севастополе загорелся многоквартирный жилой дом — видео

На улице Челюскинцев в Севастополе около 5 утра загорелся многоквартирный жилой дом, очевидцы прислали в редакцию Лайфа видео с места происшествия.

Как видно на кадрах, здание объято пламенем, в небо вздымается столб чёрного дыма. Предположительно, в здании располагалось около 30 квартир. Данных о пострадавших не поступало, сообщается, что все жильцы были оперативно эвакуированы.

К настоящему моменту прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать открытое горение. По неподтверждённым данным, возгорание началось из-за сигареты; со слов очевидцев, несколько лет назад в здании уже случался пожар по аналогичным причинам.