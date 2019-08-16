Эксперт раскрыл, во сколько лет жители России начинают половую жизнь

Возраст вступления в брак сильно вырос: для девушек он составляет 24–26 лет, а для парней — 26–28 лет.

Современные юноши и девушки начинают вести половую жизнь в среднем в 16–18 лет, а в брак вступают много позже. Об этом сказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Аполихин.

— В среднем возраст сексуального дебюта снизился, и сейчас для девушки в среднем составляет 17–18 лет, а у молодых людей — 16–17 лет в среднем. За последние 15–20 лет у юношей интервал снижения — два года, у девушек чуть больше — три года приблизительно, — приводит его слова ТАСС.

Эксперт отметил также, что возраст вступления в брак сильно вырос. Для девушек он составляет 24–26 лет, а для парней — 26–28 лет.

— Всего 7,1% сексуального дебюта сейчас случается в браке. Всё остальное вне. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнёров без целеполагания создания семьи. Заболеваемость, естественно, формируется, поскольку основная масса людей начинает вступать в сексуально-устойчивые отношения и совершенно не имеет представления, чем это грозит, — указал Аполихин.

Эксперт отметил, что в выводах опирается на данные исследований Росстата, Минздрава, Центра по контролю и профилактике заболеваний и Фонда ООН в области народонаселения.