СМИ: Эпштейна могли убить в камере

У миллиардера была сломана подъязычная кость, а на шее были иные характерные повреждения.

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в организации секс-торговли и был найден мёртвым в тюремной камере, с большей вероятностью мог быть убитым, нежели мог покончить жизнь самоубийством. Так прокомментировал итоги вскрытия медицинский эксперт-консультант медиакорпорации Fox News доктор Марк Сигел.

По его словам, на насильственную смерть указывает то, что у миллиардера была сломана подъязычная кость, а на шее были иные характерные повреждения.

— Это может быть либо самоубийство, либо убийство... Теперь я более чем когда-либо ещё подозреваю, что это могло быть убийство, — подчеркнул он.

Сигел добавил, что он всё ещё ждёт дополнительных данных, прежде чем выносить окончательное суждение. Он указал на ряд подозрительных обстоятельств, которые сопутствовали гибели Эпштейна.

Так, по его словам, в тюрьме миллиардера шесть дней держали в специальной камере, где за ним во избежание самоубийства вели наблюдение. Затем без обоснований спецнаблюдение было снято, и момент смерти Эпштейна охранники упустили.