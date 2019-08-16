Посадившие A321 в кукурузном поле пилоты вернулись в Екатеринбург

Пилоты "Уральских авиалиний", которым удалось посадить Airbus A321 в кукурузном поле возле Раменского, вернулись в Екатеринбург. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает URA.RU.

— Да, экипаж вернулся, — заявила агентству пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова, отвечая на вопрос, вернулись ли командир экипажа лайнера Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин на Урал.

Накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 76 человек. Погибших нет, и это, как считают эксперты, — заслуга пилотов. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.