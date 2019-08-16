В Нижегородской области в ДТП с КамАЗом и легковушкой погибло три человека

В Володарском районе Нижегородской области три человека погибли в ДТП с участием Toyota и КамАЗа, который на прицепе тащил ГАЗ-66. Лайф публикует список жертв аварии и фото с места происшествия.
1. Ильин Н.Н. — 1985 г.р.
2. Митрофанов М.С. — 1976 г.р.
3. Фёдоров И.Н. — 1985 г.р.
Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадало три человека. Они госпитализированы.
Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства столкновения транспортных средств выясняются.
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