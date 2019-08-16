В Нижегородской области в ДТП с КамАЗом и легковушкой погибло три человека

917

Фото © LIFE

Ещё трое госпитализированы. Авария произошла на 368-м километре трассы М7 "Волга".

В Володарском районе Нижегородской области три человека погибли в ДТП с участием Toyota и КамАЗа, который на прицепе тащил ГАЗ-66. Лайф публикует список жертв аварии и фото с места происшествия.

1. Ильин Н.Н. — 1985 г.р.

2. Митрофанов М.С. — 1976 г.р.

3. Фёдоров И.Н. — 1985 г.р.

<p>Фото © LIFE</p>

Кроме того, в дорожно-транспортном происшествии пострадало три человека. Они госпитализированы.

<p>Фото © LIFE</p>

Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства столкновения транспортных средств выясняются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×