Синоптики пообещали москвичам дожди 16 августа

Сегодня Москва и Подмосковье будут находиться в зоне атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом дождевых туч. Из-за этого температура в столичном регионе будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы, сообщает погодный центр "Фобос".

16 августа в российской столице будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в городе составит +16...+18 °С, в области будет +15...+20 °С. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.