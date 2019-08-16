Площадь пожаров в лесах Приангарья уменьшилась на 50 тысяч гектаров

К тушению пожаров в минувшие сутки привлекались более 740 человек, а также 91 единица техники.

За минувшие сутки площадь лесных пожаров на территории Иркутской области сократилась более чем на 50 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— К утру 16 августа продолжает действовать 28 пожаров общей площадью 74 768 га. В зоне контроля закрыт 51 пожар на площади 536 865 га. За сутки количество пожаров в зоне контроля сократилось на восемь, площадь — на 50 890 га, — говорится в сообщении.

К тушению пожаров в минувшие сутки привлекалось более 740 человек, а также 91 единица техники. За время вылетов два самолёта Бе-200 МЧС России сбросили 31 тысячу тонн воды. Также для переброски людей был задействован вертолёт Ми-8.

Ранее Лайф сообщал, что на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии был введён режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами. По словам руководителя лесного отдела российского Гринписа Алексея Ярошенко, пик разгула стихии остался позади.