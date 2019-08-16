В Австралии варан ранил пожилую пару и убил их собаку

В Австралии варан тяжело ранил пожилую супружескую пару, которая пыталась спасти от него свою собаку породы джек-рассел-терьер, сообщает ABC. Нападение пресмыкающегося произошло на севере штата Квинсленд.

72-летний владелец пса, который пытался отогнать гигантскую ящерицу, получил тяжёлые ранения рук и ног. Мужчину на вертолёте доставили в госпиталь, где ему провели операцию. Его супруга тоже пострадала от укусов варана.

По словам спасателей, нападение ящерицы стало для пожилых людей "ужасным испытанием".

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