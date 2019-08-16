Россия сократила объём вложений в госдолг США на миллиард долларов

Основным держателем американских облигаций является Япония. Следом идут Китай и Великобритания.

В июне 2019 года Россия сократила объём вложений в американские облигации с 12,024 миллиарда долларов до 10,848 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Доля долгосрочных облигаций увеличилась до 5,296 миллиарда долларов, в то время как объём вложений по краткосрочным снизился до 5,552 миллиарда. Сокращение вложений в американские ценные бумаги началось весной 2018 года.

Первое место в списке держателей госдолга США занимает Япония, следом идут Китай и Великобритания.

Ранее в США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций.