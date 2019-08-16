Мать и трое сыновей заживо сгорели при пожаре в Курской области

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Фото © VK/mchskursk46

В деревне Суходол Курской области при пожаре в частном деревянном доме погибли четыре человека — мать и трое её несовершеннолетних сыновей. Лайф публикует список жертв возгорания.

1. Ольга Р. — 1972 г.р.

2. Алексей Р. — 2007 г.р.

3. Павел Р. — 2008 г.р.

4. Иван Р. — 2014 г.р.

Пожар начался ранним утром. Спасателям потребовалось почти три часа на то, чтобы справиться с огнём. При разборе завалов были найдены тела женщины и трёх детей.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Вологодской области погибли три человека.

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