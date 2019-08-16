В Ульяновске семь человек попали в больницу с кровотечением из-за масла

Пострадавшие были госпитализированы с сильным кровотечением. По данным местных СМИ, один из них скончался.

В Ульяновске семь человек были госпитализированы, предположительно, из-за отравления подсолнечным маслом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава РФ.

— На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя, — заявил глава ведомства Сергей Панченко.

Пострадавшие были госпитализированы с сильным кровотечением. Среди них пятеро взрослых и двое детей. Отмечается, что все они либо родственники, либо коллеги. По данным издания "Ульяновская правда", один из отравившихся скончался. Также местные СМИ сообщают, что продукт был отравлен крысиным ядом. Следственные органы проводят проверку.