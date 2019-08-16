Эксперты рассказали, как распознать фейковые отзывы

Они посоветовали обращать внимание на факты и не смотреть на эмоции и оценочные характеристики.

Многократное упоминание названия компании, общие фразы, отсутствие деталей или же, наоборот, переполненность подробными фактами — признаки того, что размещённый в Сети отзыв является фейком, рассказали специалисты "Роскачества".

По словам экспертов, частое упоминание названия фирмы говорит о том, что над отзывом работал копирайтер или SEO-специалист. Если же в отзыве содержатся подробные факты, которые покупатель не может знать или просто не запомнил бы, то его могли написать сотрудники самой компании, которые "играют" в довольных клиентов.

В то же время, если характеристика не детальна и состоит лишь из общих фраз, вероятно, её также писал копирайтер, который "создаёт такие отзывы пачками, и поэтому они из-под его руки получаются поверхностными".

Специалисты также призвали с настороженностью относиться к рецензиям, оставленным на официальных сайтах компаний, так как они модерируются и, бывает, сочиняются сотрудниками этих фирм.

В отзывах эксперты советуют обращать внимание на детали и факты и не смотреть на эмоции и оценочные характеристики.

— Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей, — пояснил замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

Он посоветовал гражданам самостоятельно изучать этикетки товаров и учиться анализировать рецензии на продукты.