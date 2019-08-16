Экипаж севшего в кукурузном поле A321 премируют

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ранее пилоты, которые 15 августа спасли 226 пассажиров, вернулись в Екатеринбург.

Экипаж, который накануне успешно совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский, премируют. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

Экипаж обязательно будет поощрён, — цитирует Скуратова ТАСС. При этом суммы пока не называются.

Напомним, накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 76 человек. Погибших нет, и это, как считают эксперты, — заслуга пилотов. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.

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