Экипаж севшего в кукурузном поле A321 премируют

Ранее пилоты, которые 15 августа спасли 226 пассажиров, вернулись в Екатеринбург.

Экипаж, который накануне успешно совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский, премируют. Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

— Экипаж обязательно будет поощрён, — цитирует Скуратова ТАСС. При этом суммы пока не называются.

Напомним, накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 76 человек. Погибших нет, и это, как считают эксперты, — заслуга пилотов. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.