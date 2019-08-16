В "Росконтроле" назвали лучшие сливки

Все образцы были признаны безопасными, но два бренда попали в чёрный список из-за наличия сухого молока.

В "Росконтроле" проверили качество сливок жирностью более 20%. Результаты исследования опубликованы на сайте экспертного центра.

Специалисты анализировали семь брендов: "Авида", "Простоквашино", "Ашан", "О`кей", "Свитлогорье", "Домик в деревне" и "Большая кружка" — по нескольким критериям, среди которых вкус, безопасность и состав.

Все образцы были признаны безопасными по микробиологическим показателям, но сливки "Домик в деревне" и "О'кей" попали в чёрный список из-за содержания в них сухого молока, не указанного в составе. Также из-за рыхлой консистенции и слабо выраженного вкуса замечания получил бренд "Большая кружка".

Лучшим продуктом были признаны сливки "Свитлогорье", также к покупке рекомендовали бренды "Авида", "Простоквашино" и "Ашан".

Ранее эксперты "Росконтроля" отправили в чёрный список пять популярных марок шашлыка.