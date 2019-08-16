Названы приложения, "пожирающие время" россиян

Больше всего жители страны играют в мобильные игры, читают книги и смотрят видео на YouTube.

Исследователи Mediascope составили рейтинг самых популярных мобильных приложений у россиян. Лидером стали игры компании Playrix. Список основан на данных пользователей от 12 до 64 лет за первое полугодие 2019 года. Об этом пишет Forbes.

На первом месте оказалась мобильная игра Gardenscapes, на втором — Homescapes. Оба приложения созданы компанией Playrix и сочетают в себе элементы головоломки. В приложении Gardenscapes пользователи проводили в среднем по 46 минут в сутки, а в игре Homescapes — 41 минуту.

Тройку самых популярных программ замыкает приложение для чтения книг FBReader. В среднем пользователи сидят в нём по 40 минут в день.

Далее, на четвёртом месте, оказался видеохостинг YouTube, на него россияне тратят ежедневно по 35 минут времени.

Также в десятку попали такие приложения, как "ВКонтакте", Instagram, "Яндекс. Навигатор", TikTok, WhatsApp и "Читай!".