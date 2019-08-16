Лайф узнал подробности ЧП с лайнером "Победы", в двигатель которого попала птица

Птицу в двигателе самолёта авиакомпании "Победа" в Минеральных Водах обнаружили после посадки в местном аэропорту, куда лайнер прибыл из столичного Внуково. Пернатую увидел техник, когда осматривал судно. Об этом Лайфу сообщил источник в оперативных службах.

По предварительным данным, птица попала в правый двигатель во время захода на посадку. При этом никаких сбоев в работе лайнера не было.

На рейс Минводы — Москва зарегистрировано 64 человека. Однако вылет самолёта задерживается уже на несколько часов.

Как уже сообщал Лайф, накануне аэробус "Уральских авиалиний" совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье после того, как в двигатели лайнера попала стая птиц сразу после взлёта. Благодаря действиям пилотов никто не погиб.

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