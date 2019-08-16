Пост в Twitter помог беженке найти мужчину, подарившего ей велосипед в 90-х

Мама девушки в 1991 году покинула Ирак и, прежде чем добраться до Великобритании, успела пожить в Турции, Азербайджане, России и Нидерландах.

Жительница Великобритании Меван Бабакар обратилась к пользователям "Твиттера", решив найти голландца, который 24 года назад подарил ей велосипед. Тогда ей было пять лет, вместе с мамой она жила в лагере для беженцев в Зволле в Нидерландах.

Семья Меван покинула Ирак в 1991 году. Родители Бабакар проехали Турцию, Азербайджан и Россию. В Москве они жили четыре года, её отец работал в супермаркете, копя деньги на дальнейшее путешествие.

В итоге Бабакар вместе с мамой оказались в Нидерландах. В лагере для беженцев они познакомились с гуманитарным работником Эгбертом. Спустя время женщина с ребёнком переехали жить в Берген-ан-Зее в 150 километрах от Зволле. Эгберт приехал в их новый дом и подарил обеим по велосипеду.

Hi internet, this is a longshot BUT I was a refugee for 5 yrs in the 90s and this man, who worked at a refugee camp near Zwolle in the Netherlands, out of the kindness of his own heart bought me a bike. My five year old heart exploded with joy. I just want to know his name. Help? pic.twitter.com/XzUgHzllYb — Mevan | میڤان (@MeAndVan) August 12, 2019

— Я помню, как моё сердце разрывало от радости. Я не могла поверить в то, что велосипед — мой, — вспоминает Меван.

Вскоре после получения подарка Меван и её семья переехали в Лондон. Девочка выросла, отучилась в университете, но не забыла об Эгберте. 12 августа она приехала в Зволле с целью разыскать щедрого дарителя, однако не смогла сделать этого самостоятельно. Тогда она обратилась за помощью к пользователям "Твиттера".

— Привет, Интернет, шансов мало, но в 90-х я пять лет была беженкой, и этот человек, работавший в лагере беженцев недалеко от Зволле в Нидерландах, по доброте души купил мне велосипед. Сердце пятилетней девочки прыгало от восторга. Я просто хочу узнать его имя. Поможете? — написала Меван.

For those wondering here what five year old Mevan looked like. This was my fifth birthday in the refugee camp in Zwolle. She doesn't even know that an incredible bike is coming her way aaaany day now! pic.twitter.com/caZ6NGFh55 — Mevan | میڤان (@MeAndVan) August 12, 2019

Вскоре с девушкой связались местные журналисты. Они записали с ней интервью для соцсетей, в котором Бабакар рассказала о своих детских воспоминаниях. С их помощью к концу дня Меван удалось найти Эгберта. Уже 13 августа бывшая беженка встретилась с мужчиной, который теперь живёт в Германии.

— Это было прекрасно. Это как увидеть родственника, с которым очень давно не виделся, — поделилась Меван впечатлениями от встречи.