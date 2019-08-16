Пост в Twitter помог беженке найти мужчину, подарившего ей велосипед в 90-х

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Фото © De Stentor / Arjen van der Zee

Мама девушки в 1991 году покинула Ирак и, прежде чем добраться до Великобритании, успела пожить в Турции, Азербайджане, России и Нидерландах.

Жительница Великобритании Меван Бабакар обратилась к пользователям "Твиттера", решив найти голландца, который 24 года назад подарил ей велосипед. Тогда ей было пять лет, вместе с мамой она жила в лагере для беженцев в Зволле в Нидерландах.

Семья Меван покинула Ирак в 1991 году. Родители Бабакар проехали Турцию, Азербайджан и Россию. В Москве они жили четыре года, её отец работал в супермаркете, копя деньги на дальнейшее путешествие.

В итоге Бабакар вместе с мамой оказались в Нидерландах. В лагере для беженцев они познакомились с гуманитарным работником Эгбертом. Спустя время женщина с ребёнком переехали жить в Берген-ан-Зее в 150 километрах от Зволле. Эгберт приехал в их новый дом и подарил обеим по велосипеду.

Я помню, как моё сердце разрывало от радости. Я не могла поверить в то, что велосипед — мой, — вспоминает Меван.

Вскоре после получения подарка Меван и её семья переехали в Лондон. Девочка выросла, отучилась в университете, но не забыла об Эгберте. 12 августа она приехала в Зволле с целью разыскать щедрого дарителя, однако не смогла сделать этого самостоятельно. Тогда она обратилась за помощью к пользователям "Твиттера".

Привет, Интернет, шансов мало, но в 90-х я пять лет была беженкой, и этот человек, работавший в лагере беженцев недалеко от Зволле в Нидерландах, по доброте души купил мне велосипед. Сердце пятилетней девочки прыгало от восторга. Я просто хочу узнать его имя. Поможете? — написала Меван.

Вскоре с девушкой связались местные журналисты. Они записали с ней интервью для соцсетей, в котором Бабакар рассказала о своих детских воспоминаниях. С их помощью к концу дня Меван удалось найти Эгберта. Уже 13 августа бывшая беженка встретилась с мужчиной, который теперь живёт в Германии.

<p>Фото © De Stentor / <a href="https://www.destentor.nl/zwolle/ex-vluchteling-mevan-ontmoet-na-24-jaar-de-man-die-haar-een-rood-kinderfietsje-gaf-in-zwolle~a18c893d/" target="_blank">Arjen van der Zee</a></p>

Это было прекрасно. Это как увидеть родственника, с которым очень давно не виделся, — поделилась Меван впечатлениями от встречи.

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