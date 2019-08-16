В США при стрельбе у университета погибли два человека

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Ещё трое пострадали: двое находятся в тяжёлом состоянии, жизнь третьего вне опасности.

Два человека погибли, трое пострадали при стрельбе у университета штата Алабама в Монтгомери, сообщает New York Post.

Правоохранители, выехавшие по вызову, обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. На месте происшествия также был обнаружен один раненый. Его доставили в госпиталь, однако спасти пострадавшего врачам не удалось.

Ещё три человека пострадали, состояние двух из них оценивается как тяжёлое, жизнь третьего находится вне опасности.

Правоохранители выясняют причины произошедшего. Информация о подозреваемых не приводится.

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